A atriz Juliana Paes revelou o segredo para ter um casamento feliz.

"Nós somos um casal como outro qualquer. Temos as nossas brigas e tretas. Temos personalidades muito diferentes. Sou mais expansiva e o Dudu [Carlos Eduardo Baptista] é mais certinho, mais quadradinho. Nós somos opostos um do outro. Não achei que isso poderia dar certo, mas funciona. A gente briga e se acerta, briga e se acerta. É diário. Este balanço acontece diariamente, mas o segredo é conversarmos no momento. A minha dica é não deixar nada para amanhã", aconselhou Juliana.

Mesmo sendo uma das atrizes brasileiras mais famosas, Juliana Paes garantiu à Revista Quem que a atenção dos fãs na rua não interfere com o romance: "Quando saímos para nos divertirmos, não nos privamos por eu ser uma pessoa pública. Se a gente quer se abraçar, abraça. Se beijar, beija. É muito sem graça eu não poder beijar meu marido numa festa, dar um agarrão nele em algum lugar. Tentamos levar uma vida normal".

Juliana Paes e Eduardo Baptista estão casados desde 2008 e têm dois filhos.