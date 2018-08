O “Pesadelo na Cozinha” está de volta para uma segunda edição e o chefe Ljubomir Stanisic vai ser novamente o protagonista. A estreia está agendada para setembro na TVI.

Baseado no programa norte-americano com o mesmo nome que é protagonizado pelo chefe Gordon Ramsey, o “Pesadelo na Cozinha” consiste em remodelar cozinhas em restaurantes que precisam de ajuda quer na gestão quer na confeção dos pratos.

A primeira edição portuguesa foi para o ar em 2017 com 13 episódios. No final, Ljubomir tinha recusado uma segunda temporada do programa. “Se me propuserem um segundo programa, eu vou dizer não. Aliás, já disse que não. Se me propuserem um segundo programa em que eu vou ganhar uma casa com piscina… eu vou dizer sim. Não vou fazer só por fazer. Não sou gajo da televisão, sou gajo da cozinha”, disse na altura o chefe à revista Sábado.

Segundo avança a Flash, o contrato com a TVI dará a Ljubomir um contrato milionário.