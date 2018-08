As cirurgias que estavam agendadas para esta quinta-feira nos hospitais de Chaves e Lamego, bem como algumas consultas tiveram de ser canceladas devido a uma greve de enfermeiros de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Segundo Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a adesão rondou os 60%.

“Tanto em Chaves como em Lamego foram canceladas as cirurgias programadas e, em Chaves, a consulta externa está fechada e foram canceladas as consultas que dependem dos cuidados de enfermagem”, disse o responsável à Lusa.

Alfredo Gomes disse ainda que no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro trabalham 900 enfermeiros, mas que é necessário contratar mais 50 para que seja possível dar resposta à passagem das 40 para as 35 horas de trabalho semanais. No entanto, a tutela apenas autorizou a contratação de “menos de metade dos que são necessários”.

Em causa está a exigência por mais profissionais, progressão na carreira e o pagamento de suplementos remuneratórios aos especialistas.