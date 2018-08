O Benfica ainda não ganhou a Liga dos Campeões e a SAD já está a render. Depois de jogo contra o PAOK em que a equipa das águias garantiu o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, as ações da SAD subiram 22%.

Esta subida fez com que as ações do SLB passassem a valer 2,74 euros, o que representa um máximo desde abril de 2014. Para além disso, a vitória frente à equipa grega por 5-2 (o empate a 1-1 no primeiro jogo e 4-1 no segundo), rendeu ao clube 43 milhões de euros.

O jogo que se realizou esta quarta-feira no estádio Toumba, na Grécia, deu a vitória ao Benfica com quatro golos – um de Jardel, dois de Salvio e um de Pizzi. O Benfica segue assim para os a fase de grupos da Liga dos Campeões pela nona época consecutiva.