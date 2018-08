Vinte e cinco bombeiros estão esta quinta-feira a realizar buscas na barragem do Caldeirão, Guarda, depois de ter sido vista uma viatura ligeira a afundar-se, adianta a Agência Lusa.

De acordo com a Proteção Civil, em declarações à Lusa, as autoridades estariam no início da manhã a aguardar a chegada de mergulhadores de Viseu.

"Pelas 06h50 foi dado o alerta por uma pessoa que viu uma viatura a afundar-se na barragem. A viatura está submersa e foram solicitados os mergulhadores de Viseu para o local", afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, à Lusa.

Neste momento, as buscas pretendem localizar os eventuais ocupantes do veículo.