Em Myanmar, antiga Birmânia, uma barragem cedeu causando assim a inundação de dezenas de aldeias e obrigando a que mais de 63 mil pessoas fossem retiradas das suas casas.

De acordo com a imprensa estatal, esta quinta-feira, o acidente, que ocorreu quarta-feira, em Yedashe, atingiu 85 aldeias. A população foi retirada com a ajuda do Governo local e pelo Exército.

Além disto, o colapso da barragem danificou uma ponte e inundou ainda a principal rodovia do país, Rangoo-Mandalay.

De acordo com o jornal Global New Light, a rutura aconteceu depois de a barragem ultrapassar os 103 metros, meio metro acima da sua capacidade máxima, devido ao excesso de chuvas.