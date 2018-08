A FIFA anunciou esta quarta-feira que não vai suspender a Associação de Futebol de Gana (GFA), depois de terem sido denunciados escândalos de corrupção e suborno pelas autoridades da GFA, avança o Correio da Manhã.

O Governo do Gana decidiu não fechar o organismo, assumindo uma posição de combate aos escândalos. Uma decisão que a FIFA decidiu apoiar, comprometendo-se a trabalhar em conjunto com o governo e as autoridades de futebol para criar um painel interino que irá supervisionar a GFA até às eleições, que se realizam em março de 2019.

Desta forma, a seleção nacional do Gana irá poder participar nos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol, que se realiza em 2019. No dia 7 de setembro, o Gana estreia-se contra o Quénia.

Uma reportagem denunciou que várias autoridades estavam envolvidas em casos de suborno e corrupção. Kwesi Myantakyi, membro do Conselho da FIFA, renunciou ao cargo na sequência da reportagem. Atualmente está a ser investigado pelo Comité de Ética por ter alegadamente recebido prendas no valor de 65 mil dólares (perto de 55,5 mil euros).