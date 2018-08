Uma colisão entre dois carros, esta quarta-feira, na A4, em Valongo, provocou oito feridos.

Dois dos feridos estavam encarcerados nas viaturas, no entanto todas as vítimas são considerados ligeiros, tendo sido socorridas no local e transportadas para o hospital de São João, no Porto.

O trânsito esteve interrompido no sentido Vila Real-Matosinhos. No entanto, a GNR abriu pouco depois a via mais à esquerda para a circulação de veículos.

No local estão 29 elementos e 12 viaturas, entre bombeiros de Valongo, Ermesinde, Areosa/Rio Tinto, assim como o INEM.