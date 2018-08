O Algarve tem já 23 nomeações em oito categorias diferentes dos ‘Publituris Portugal Travel Awards’ - incluindo a de Melhor Região de Turismo Nacional.

Esta iniciativa tem como objetivo distinguir os melhores agentes do setor do Turismo em Portugal e, o Algarve está representado, no total, com 23 nomeações - mais três do que na edição de 2017 destes mesmos prémios.

A zona sul do país disputa então oito categorias:

Melhor Hotel de Cinco Estrelas - Anantara Vilamoura Algarve Resort;

Melhor Hotel de Quatro Estrelas - Vila Monte Farm House;

Melhor Hotel de Três Estrelas - Carvi Beach Hotel Lagos, Dom José Beach Hotel;

Melhor Hotel Resort - Cascade Wellness & Lifestyle Resort, Conrad Algarve, EPIC SANA Algarve, Monte Santo Resort, Vila Vita Parc Resort & Spa, Vilalara Thalassa Resort;

Melhor Family Resort Hotel - Adriana Beach Club Hotel Resort, Aquashow Park Hotel, 3HB Clube Humbria, Salgados Palm Village;

Melhor Hotel de Praia - Bela Vista Hotel & Spa, Onyria Palmares Beach House Hotel, Suites Alba Resort & Spa, Vila Joya;

Melhor Campo de Golfe (Monte Rei, Onyria Palmares, Quinta do Lago Norte, The Old Course;

Melhor Região de Turismo Nacional.

Os ‘Publituris Portugal Travel Awards’ são promovidos pelo maior jornal para profissionais da indústria do turismo e destinam-se a premiar as empresas, instituições, os serviços e profissionais que mais se destacaram no setor do turismo durante o último semestre de 2017 e o primeiro de 2018.