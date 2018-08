Kim Kardashian apresentou esta semana o seu novo visual: um implante no pescoço em forma de colar com luzes que brilham ao ritmo dos seus batimentos cardíacos.

The necklace even lights up😱 @Ahuman Uma publicação compartilhada por dash_broadcast (@dash_broadcast) em 27 de Ago, 2018 às 3:58 PDT

Em vídeos publicados na rede social Instagram, a socialite mostrou não só a sua nova forma do corpo mas também a de outras personalidades que fizeram o mesmo tipo de implante.

A modelo Chrissy Teigen, que implantou um par de asas no peito, e Tan France, apresentador da nova série Queer Eye, que exibe uma espécie de gola de folhos no pescoço, aparecem num vídeo partilhado com a socialite

Na sua rede social, Kardashian publicou também um vídeo onde se pode ver o cordão aceso durante a noite.

Esta nova tendência faz parte de uma experiência de teatro imersiva chamada A.Human, desenvolvida pela Sociedade do Espetáculo, e que consiste na modificação do corpo em vez da alteração das roupas. O objetivo do evento é "passar a linha entre a realidade e a fantasia, enquanto se coloca questões muito reais sobre a nossa definição de expressão pessoal", pode ler-se na página do evento. A abertura está marcada para dia 5 de setembro e tem duração de quatro semanas.