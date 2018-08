A atriz Joana Ribeiro anunciou esta quarta-feira que vai deixar a SIC e passar para a TVI. “Aceitei a proposta que TVI me fez”, anuncia a atriz no Instagram

“Sou uma atriz livre e este é o momento certo para sair da minha zona de conforto e agarrar este novo projeto”, escreve Joana Ribeiro. “Depois de 6 anos de trabalho numa casa que quero muito, a SIC, decidi abraçar um novo desafio.”

A atriz que se estreou no canal de Carnaxide na novela Dancin’ Days, onde contracenou com Joana Santos e Soraia Chaves, deixa um agradecimento à direção da SIC, “em especial ao Daniel Oliveira” que “fez com que esta minha decisão fosse mais difícil”.

Para o futuro, Joana Ribeiro mostrou-se entusiasmada com este novo projeto. “TVI, estou cheia de vontade de continuar a escrever esta minha história convosco também”, escreve a atriz.

A SIC emitiu um comunicado onde agradece à atriz pela “dedicação ao trabalho desde a sua estreia há seis anos e também a forma série e frontal como geriu este processo”. “Desejamos à Joana as maiores felicidades”, pode ainda ler-se.

Depois de Dancin’ Days, Joana Ribeiro integrou o elenco de Sol de Inverno, Poderosas e fazia parte da novela que está a ser emitida no horário nobre da SIC, Paixão, como Ana Rita.