Julho foi o 16.º mês consecutivo em que os valores das avaliações feitas pelos bancos a habitações para concessão de crédito aumentaram. Em média, o valor da avaliação bancária chegou aos 1.187 euros por metro quadrado, registando um recorde na última década.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) em relação ao mês anterior, o valor médio do metro quadrado das casas registado em julho aumentou sete euros. “Um aumento de 0,6% relativamente a junho e de 6,3% face ao mesmo mês do ano anterior”, explica o INE.

Já o “valor médio de avaliação dos apartamentos aumentou cinco euros em julho, para 1.243 euros por metro quadrado” e nas moradias, onde a subida foi mais acentuada, o valor passou para 1.090 euros por metro quadrado, o que significa um aumento de 13 euros.

As maiores subidas, no conjunto da habitação, registaram-se no Algarve e na zona norte, subindo 1,4% e 1,3% respetivamente. Por outro lado, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira – as únicas descidas – registaram uma queda de 1,9% nos Açores e 0,2% na Madeira.

O Algarve recebe a medalha de ouro também no que toca ao preço por metro quadrado dos apartamentos, atingindo 1.550 euros por metro quadrado. Para o Alentejo o valor por metro quadrado é o mais baixo da lista: 999 euros por metro quadrado.

Quando comparado com o mês anterior, no caso dos apartamentos, o Algarve subiu 1,6% – maior subida registada – enquanto as regiões autónomas mantiveram a tendência de queda, baixando 2,1% nos Açores e 0,1% na Madeira.