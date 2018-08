Muito temos nós ouvido falar de “superalimentos”, um tema muito muito explorado pelas empresas agroalimentares, que nos transmitem sempre a ideia de que alguns alimentos são altamente nutritivos. Por detrás, há campanhas de marketing incríveis que nos fazem crer em milagres e que nos põem a cabeça às voltas – e o bolso minguado se nos quisermos manter a par das tendências. Uma situação que, francamente, já me deixa sem paciência. “Superalimento” ou não, a verdade é que existem vários alimentos que possuem um elevado valor nutricional e que são benéficos para a nossa saúde. Para mim, fora de modas, esses são e serão sempre os melhores “superalimentos”. Melhor ainda se vierem do tempo dos nossos avós. Para hoje proponho uma salada simples, rica e cheia de sabor.

Super Salada com Vegetais e Raízes assados, Laranja Fresca e Vinagrete de Açafrão da Terra com Maracujá

Ingredientes – Para a Salada

1 abóbora-menina pequenina

1 beterraba grande

2 laranjas (1 para a salada e o outra para o vinagrete)

3 batatas-doces pequeninas

½ abacate

Folhas verdes à escolha

1 colher de sopa de sementes de girassol tostadas (para aquela dose de proteína)

1 dente de alho

1 colher de azeite extra virgem

Sal do mar e pimenta moída na altura q.b.

Para o Vinagrete

Sumo de uma laranja

1 bocado de gengibre laminado

½ colher café de pimenta de Caiena (opcional)

1 colher de café de açafrão da terra

1 colher de azeite extra virgem

Sal do mar q.b.

1 dente de alho pequeno

1 maracujá

Misture tudo num frasco com tampa hermética , agite bem e deixe repousar 10 minutinhos para tomar gosto.

Método

Coloque os legumes numa travessa de ir ao forno, temperados com a mistura de azeite, alho, sal e pimenta. Leve ao forno a 180.ºC durante 40 min. ou até os legumes estarem moles. Retire e sirva com os verdes e a fruta, regados com o vinagrete. Polvilhe com as sementes de girassol para uma textura mais crocante.

Notas: As beterrabas demoram mais a assar, pelo que aconselho a colocar as beterrabas no forno uns 10-15 min.antes da abóbora e da batata-doce ou a dar uma pré-cozedura. Se quiser, dobre as quantidades e aproveite para fazer uma sopa rápida