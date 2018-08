Pescadores, na costa sul do México, na costa de Oaxaca, encontraram cerca de 300 tartarugas envoltas em redes de pesca. Isto acontece dias depois de 102 tartarugas - oliva, conhecidas como tartaruga – pequena, terem sido encontradas mortas na zona vizinha de Chiapas.

As tartarugas foram apanhadas nas redes e, de acordo com a BBC, ainda não é claro se foram lá parar enquanto estavam mortas ou vivas. Especialistas, em declarações ao canal, revelaram que as tartarugas podem ter sido mortas por algas que são tóxicas, anzóis ou podem ter sufocado nas redes de pesca. O caso já está a ser investigado.

As tartarugas depositam ovos nas praias mexicanas, durante os meses de maio a setembro, e são consideradas uma espécie em vias de extinção.

O México baniu a captura de tartarugas em 1990.