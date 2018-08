O autor do atentado ao Word Trade Center, EUA, em 1993, que matou seis pessoas, foi condenado em 1999 a mais de 114 anos de prisão. Agora, decidiu apresentar uma queixa, que está a ser analisada em tribunal, contra as condições prisionais, uma vez que considera que os seus direitos religiosos estão a ser violados.

A queixa está a ser analisada pelo tribunal de Denver, desde terça-feira. O bombista Ahmad Ajaj acusa os funcionários da unidade prisional do Colorado denão lhe servirem refeições de acordo com a sua religião – muçulmana – e também por não lhe ter sido dado o acesso a sessões com um imã.

De acordo com Ahmad Ajaj, os animais utilizados nas refeições devem ser criados e mortos de acordo com as crenças muçulmanas. Ajaj também menciona na queixa que passou meses sem a visita de um líder espiritual, um imã.

Em 1999, Ahmad Ajaj foi condenado a mais de 114 anos de prisão por ser o autor da explosão que ocorreu no World Trade Center a 26 de fevereiro de 1993, que matou seis pessoas. Uma das vítimas mortais era uma grávida.