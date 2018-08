O homem é suspeito de ter matado a mulher a tiro na Figueira da Foz já foi capturado pela GNR. José Figueiredo, de 53 anos estava em fuga desde terça-feira, data em que terá cometido o crime.

O homicida foi capturado pelas 10h30 numa "moradia devoluta pertencente à família", nos arredores da casa onde ocorreu o crime, avançou a GNR em comunicado. O homem foi encontrado sozinho, desarmado e "não ofereceu qualquer resistência".

Ainda não são conhecidas as circunstâncias em que ocorreu o crime, no entato sabe-se que foi utilizada uma arma de fogo. O alerta foi dado pelo filho mais novo do casal, esta terça-feira pelas 7h35 e a vítima foi encontrada pelas autoridades à entrada da casa com um tiro no peito.

A GNR, que chegou ao local pelas 15h20, tinha montado um dispositivo de busca na freguesia de Quiaios, mais propriamente na localidade do Ervedal, onde vítima e agressor residiam, depois de constatarem que o homem não estava dentro da habitação. "Apurou-se ainda que as armas pertencentes ao suspeito (duas caçadeiras) encontravam-se na habitação, assim como outras duas propriedade de um familiar", pode ler-se no comunicado enviado pela GNR.

As autoridades tinham ainda feito um apelo à população para, caso o vissem, denunciar o paradeiro do autor do homicídio, mas sem se aproximar dele.

Depois de ter sido capturado, a GNR desmontou a operação de busca e o homem foi levado para o posto territorial da praia de Quiaios.