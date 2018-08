Os sismólogos alertaram esta quarta-feira o arquipélago francês da Nova Caledónia, Vanuatu e as ilhas Fiji, para a possibilidade de algumas vagas de tsunami, depois de ser registado um forte sismo no Pacífico.

"As vagas podem ultrapassar entre 30 centímetros a um metro o nível do mar", referiu o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, de acordo com o Correio da Manhã.

De acordo com as autoridades, um sismo de magnitude 7,1 foi registado 230 quilómetros a Este da Nova Caledónia, mas não causou danos.