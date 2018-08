Três concelhos do distrito de Faro estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). São eles: Monchique, Portimão e Alcoutim.

Além disto, o IPMA coloca ainda 30 concelhos de Portugal continental em risco muito elevado de incêndio. Estes concelhos pertencem aos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança.

Esta quarta-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 ºC, na Guarda e Brangança, e os 18 ºC, em Faro. As máximas vão chegar aos 21 ºC, em Aveiro, e aos 33 ºC, em Bragança.