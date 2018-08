Retiradas hoje quatro pessoas do mar em praia do Algarve

Hoje, foram retiradas quatro pessoas, entre as quais um bebé, do mar de uma praia em Lagoa, no Algarve, depois de terem ficado isoladas pela água, revelou esta terça-feira a Autoridade Marítima Nacional.