O governo chinês está a pensar terminar com as restrições à política para a família, uma vez que esta é uma altura em que existe uma queda da taxa de natalidade.

A maioria das famílias na China pode, atualmente, ter até dois filhos, depois de em 2016 ter chegado ao fim a política de apenas um filho por casal – encontrava-se em vigor há 37 anos.

De acordo com a CNN, que cita um comunicado divulgado pelas autoridades deste país, a nova política para a família poderá mesmo colocar fim às restrições que existem de momento. Caso se confirme, esta será a primeira vez, em várias décadas, que as famílias deste país podem ter mais do que dois filhos.

Este é um tema que já é debatido há algum tempo, uma vez que a política de filho único que vigorou durante 37 anos deixou várias marcas nos níveis de natalidade da China.