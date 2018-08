Verão é sinónimo de...

Liberdade, eu gosto imenso de calor e de sentir pouca roupa no corpo. Infelizmente, devido aos problemas que estamos a atravessar com os fogos, sinto um bocadinho de peso na consciência por gostar tanto de calor, mas não tenho como evitar.

Conte-nos quais foram as suas melhores férias?

Quando me falam em férias de verão a minha cabeça vai logo para quando eu era criança. Todos os verões ia para a minha quinta de família, que fica perto de Seia, na Serra da Estrela. Ia às feiras e comprava patos e pintos.

E as piores?

Houve umas férias em que fui para uma zona da Índia fantástica, mas dias depois tive de vir de urgência porque o meu pai morreu.

Praia de eleição?

Há uma praia no Brasil, na ilha de Itaparica, que é das mais bonitas onde estive. Tem pouca gente e água muito quente. Em Portugal, gosto muito da praia de S. João na Costa de Caparica.

A que horas vai para a praia?

Ao final da tarde.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Faço como faço durante o ano inteiro. Não sou uma pessoa de ginásios, soa-me a uma prisão. Tenho a sorte de morar perto de um espaço onde posso correr e andar de bicicleta.

Qual é a melhor bola-de-berlim?

Na praia dos Salgados há uma bola de berlim que é um espetáculo.

De que marisco não prescinde nesta época?

Prescindo de todos porque sou vegetariano e há alguns sabores que já não tenho memória - sou vegetariano há 25 anos.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Eu não sou de estar offline. Não sou o tipo de pessoa que diz “vou estar uma semana sem ir às redes sociais”. Acho que hoje em dia já faz parte da nossa vida.

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Para já roupa interior (risos). Estou habituado a levar muito pouca coisa, mas levo sempre uma caneta, estou sempre a escrever. E às vezes um bloco, mas prefiro comprar nos sítios onde vou.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Eu prefiro viajar sozinho, ou seja, a figura pública que levaria era eu próprio. Mas se me dessem uma oportunidade de ir com alguém que pudesse aprender seria com o Dalai Lama.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Eu sou um bocadinho avesso ao que todos fazem e todos pedem uma foto a Marcelo. Acho que não... E numa praia muito menos. Não gosto muito de tirar selfies com pouca roupa e já estamos todos cansados de ver o professor Marcelo em calções.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Se vou para uma ilha deserta e tenho muito tempo, quero levar coisas que não conheço. Qualquer livro que não tenha lido do Dalai Lama, a voz de Maria Callas e talvez alguns filmes de realizadores russos que ainda não consegui digerir.

O que não faz enquanto está de férias?

O que eu não faço em férias é sobretudo pensar em decorar alguma coisa. Mas bem doseado, não se deve deixar de fazer nada.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Está nos meus planos ir à China, nomeadamente ao local onde foram descobertas as esculturas do Exército de terracota. Outro local seria Angkor Wat, em Siem Reap, no Camboja.

Vai cometer excessos nestas férias?

Vou cometer excessos, mas no meu caso, a nível alimentar. No Algarve há sempre uma desculpa para sair à noite, mas não gosto muito de ir para festas.