Esta terça-feira o Centro Hospitalar de Setúbal revelou que irá ganhar uma nova unidade de internamento com 33 camas, para internamentos de curta duração.

Esta nova unidade resulta de um investimento de cerca de 920 mil euros, autorizado pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos. Esta medida vai ajudar o Hospital de São Bernardo a criar mais espaço para os utentes.

Em comunicado, o Centro Hospitalar de Setúbal diz que assim “será possível reforçar a vigilância e o acompanhamento clínico permanente aos utentes provenientes dos outros serviços que necessitem de estabilização”.

O documento explica ainda que será possível “internalizar um conjunto de camas alugadas em instituições privadas e de caráter social e minimizar, até à construção do novo edifício, as dificuldades com que o Centro Hospitalar de Setúbal se tem debatido em situações de atendimento urgente e emergente”.