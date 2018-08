O céu dos Açores encontra-se com uma tonalidade diferente, depois do fumo resultante dos incêndios na Califórnia, que duram há várias semanas, estar a atravessar o Atlântico.

"Uma extensa nuvem de fumo proveniente dos incêndios da costa oeste dos Estados Unidos está a atravessar o Atlântico. O fumo está a ser transportado em altitude e a sua passagem sobre os Açores tem um impacto visível na tonalidade pálida do azul do céu", lê-se numa publicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Contudo, o fenómeno não terá qualquer impacto na saúde pública.

"Temos níveis mais elevados de monóxido de carbono, mas não é nada de preocupante. Continuamos a ter o melhor ar do mundo", declarou o professor Félix Rodrigues, professor da Universidade dos Açores e especialista em poluição, ao jornal Diário Insular.

De acordo com Félix Rodrigues, “o espelhamento da luz visível dá uma tonalidade acastanhada e avermelhada, sobretudo ao pôr-do-sol”.

Recorde-se que, a Califórnia tem estado a passar por uma fase marcada por fortes incêndios. Além dos milhares de hectares ardidos, já morreram oitos pessoas.