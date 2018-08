Jamie Vardy e Gary Cahill anunciaram o adeus à seleção inglesa. O avançado do Leicester, de 31 anos, e o central do Chelsea, de 32, estiveram presentes no último Mundial, na Rússia, onde Inglaterra terminou em quarto lugar, mas sentem ser esta a altura de dar o lugar a jogadores mais jovens.

"Há algum tempo que pensava nisso. Não estou a ficar mais novo, como se pode ver, e, para ser justo com o selecionador [Gareth Southgate], ele também quer trazer gente mais jovem, algo que trouxe benefícios no Mundial. Portanto, disse-lhe que o melhor a partir de agora é trazer jovens que ele pense que tenham a capacidade de jogar na seleção e, assim, começar a dar-lhes experiência de futebol internacional", realçou Vardy ao jornal britânico "The Guardian", deixando porém no ar a hipótese de um dia voltar - ele que chegou à seleção apenas aos 28 anos, depois de um percurso errante durante grande parte da carreira, e que soma 26 jogos e sete golos pelo conjunto nacional. "Se um dia acontecer o pior cenário e toda a gente se lesionar, claro que eu jogo", prometeu.

Já Cahill não foi tão longe. Em declarações ao canal de televisão do Chelsea, o central assumiu acreditar que "é a altura e o momento certo para parar", garantindo sentir-se "muito orgulhoso" pelo percurso na seleção inglesa, iniciado em 2010. Daí para cá, somou 61 jogos e cinco golos com a camisola de Inglaterra, chegando mesmo a capitaneá-la, e esteve presente em dois Mundiais e um Europeu.