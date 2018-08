Cristiano Ronaldo já agradeceu, através do Twitter, a distinção da UEFA, esta terça-feira, como melhor golo da época o pontapé de bicicleta do internacional português frente à Juventus, quando ainda era jogador do Real Madrid.

"Obrigado a todos os que votaram em mim. Nunca esquecerei aquele momento, principalmente a reação dos adeptos no estádio", escreveu o craque português.

A UEFA distinguiu o jogador madeirense com o melhor golo da época com 197 mil votos. Dimitri Payet ficou atrás do jogador da Juve com 35 mil votos.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW