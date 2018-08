Bruno de Carvalho voltou ao Facebook esta terça-feira, desta vez para acusar Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, de “colher os louros” do que já estava feito.

Num texto intitulado por “Benfica constituído arguido no caso Toupeira mas o Sporting é que atravessa a sua maior ‘crise’” e por “o ‘doce’ não fazer nada e colher os louros de tudo”, Bruno de Carvalho acusa ainda Torres Pereira de prestar “serviços” ao Benfica, ao afastá-lo do Sporting, e de difamação.

"Antes da AG de dia 23 era o caos, eu era um criminoso, estávamos sem dinheiro para pagar nada, estávamos à beira de um colapso... Tínhamos de destituir um demónio que roubou, mandou bater e fez atos lesivos e criminosos ao Clube - e com a ajuda de alguma comunicação social lá conseguiram fazer com que houvessem pessoas que acreditaram nas mentiras, calúnias e difamações. Passou este tempo e o que aconteceu poderia já ter sido tudo regular e legalmente feito pelos verdadeiros os executivos eleitos e em funções - Nós!", lê-se na publicação no Facebook.

Bruno de Carvalho termina a sua publicação afirmando que “muitos sportinguistas foram enganados” e pede que estes percebam que “nos últimos quatro meses só ouviram mentiras, calúnias e difamações”.