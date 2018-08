Ar de praia ou de campo, dar um pezinho de dança ou passear pela história do país? O Barlavento Algarvio oferece-lhe o melhor de todas estas opções e deixa-o de boca aberta com todos os tesouros que há por descobrir.

Se optar por descer a Costa Vicentina vai poder sentir o vento ao parar na ponta mais ocidental do país, onde a vista é de cortar a respiração, ou mergulhar nas águas frias e recatadas de Sagres. Já em Aljezur vai encontrar os areais mais quentes do Sul.

Se, pelo contrário, preferir estar afastado do mar, há zonas de Monchique que não foram afetadas pelo fogo onde se pode recostar e descansar, porque as férias também servem para isso.

Em Lagos, o azul do mar e a combinação com o dourado das falésias e do areal não deixa ninguém indiferente e, embora a Praia da Dona Ana seja a mais conhecida, vai ficar com vontade de saber tudo o que as outras praias do concelho têm para lhe oferecer.

Mas a beleza das falésias não está só em Lagos. No concelho de Lagoa, estas são as molduras perfeitas das diversas praias que aqui existem.

A mais concorrida é a praia do Carvoeiro, mas as praias acessíveis só por mar ou pelo areal, consoante o estado do mar, fazem as delícias de quem as visita.

Além da praia, há quem também aproveite as férias para dançar ou beber um copo à noite e Portimão é um dos sítios indicados para isso. A Marina é o ponto de encontro de quem quer aproveitar para se divertir, mas desengane-se quem achar que Portimão é só noitadas. A Praia da Rocha ou do Alvor são as mais concorridas nesta zona.

Em Albufeira pode também encontrar a combinação perfeita entre a vida noturna e os bronzes e dar um saltinho ao Zoomarine, se quiser aproveitar e visitar alguns animais marinhos.

Vida marinha é o que também não falta em Silves: a quatro milhas da costa encontra-se um dos maiores receifes de coral da nossa costa.

Estas e muitas outras atividades são as ofertas desta região tão conhecida por portugueses e turistas. Por agora, aproveite para descansar e passear porque para a semana há mais.

Vila do Bispo

Ponta mais ocidental do país

• Situado na ponta mais ocidental do Algarve e com grande parte da área inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, este concelho oferece-lhe uma combinação perfeita entre sol, mar, natureza e património cultural.

• A grande atração é Sagres, o ponto mais extremo da Europa. Esta pequena cidade tem um ambiente calmo, longe da correria das zonas turísticas mais conhecidas. Rodeada de praias, algumas desertas e outras ideais para a prática do surf, o mar aqui é mais frio do que em outras praias do Algarve, mas a areia é fina e de todas elas é possível ver as rochas das falésias.

• O cabo de São Vicente é o sítio perfeito para ver o entardecer sobre o Atlântico e sentir o mar bravo ao alcance das mãos.

Monchique

O "Jardim do Algarve"

• Sem praia, mas com uma zona de montanha de perder de vista, e apesar de neste mês de agosto ter sido afetada pelos incêndios que destruíram 27.635 hectares, a serra de Monchique continua a ser tratada como o “jardim do Algarve”, longe do calor do litoral algarvio e do Baixo Alentejo.

• Na vila, os parques de merendas são o sítio ideal para descansar. Aqui pode encontrar bonitas plantas, fontes e zonas de picnic assim como o SPA das Caldas.

• O Miradouro de São Sebastião, localizado no centro da vila de Monchique, oferece aos visitantes uma vista privilegiada sobre toda a área urbana que envolve a vila como as torres da igreja, o antigo convento, o parque urbano e as piscinas municipais.

Aljezur

Costa Ocidental do Algarve



• No Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, este concelho do Algarve concentra o melhor da história, com a riqueza patrimonial da vila e dos seus cantos e recantos. O essencial para que quem quer apanhar sol longe da confusão.

• A vila de Aljezur está dividida em dois, a Vila Velha e a Igreja Nova. Na parte mais antiga não pode deixar de visitar o castelo, com muralhas e duas torres com vista panorâmica, e os museus Municipal e Antoniano. Ao passar a ponte sobre a ribeira vai encontrar a zona da Igreja Nova onde está a igreja matriz e o pelourinho.

• Se o que procura é praia, saiba que aqui vai encontrar os areais mais quentes do Sul, com areia fina e rodeados de penhascos.

Lagos

Praias e descobrimentos

• A simbiose perfeita entre a história de navegadores como Gil Eanes e o azul transparente da água das praias fazem deste concelho um destino obrigatório.

• A Capela Dourada de Santo António, o Antigo Mercado dos Escravos ou o Castelo dos Governantes, fazem parte dos muitos símbolos históricos da cidade de Lagos, onde pode também passer pela Avenida dos Descobrimentos ou ir até ao Forte Ponta da Bandeira.

• A Praia da Dona Ana é a mais falada e condecorada praia do Algarve, onde as falésias íngremes e a junção do dourado do areal e das águas cristalinas formam a paisagem perfeita. Em Lagos há mais 10 praias acessíveis e igualmente deslumbrantes.

Lagoa

Falésias, grutas e o mar

• O concelho de Lagoa desdobra-se entre a história, a vila situada na planície e as falésias que abraçam as praias.

• Visitar a vila que nasceu à volta da igreja matriz, com as tradicionais casas brancas, é viajar no tempo. Além deste marco histórico deve também visitar o convento de São José ou a Igreja da Misericórdia.

• Se for até à praia do Carvoeiro, saiba que vai dividir o areal com os barcos de antigos pescadores que agora servem de transporte para visitas às grutas. Esta é uma praia de fácil acesso, ao contrário de muitas outras neste concelho, como a Praia do Vale da Azinhaga, desenhada por um rochedo, que só é acessível através de mar ou do areal da praia dos Caneiros quando esta maré baixa.

Portimão

Animação dia e noite

• Este é um dos destinos mais falados do Algarve devido às diversas praias e vida noturna que fazem as delícias de portugueses e turistas.

• Apanhar banhos de sol e mar é um dos objetivos de quem visita esta cidade algarvia. Entre as praias mais extensas como a Praia da Rocha ou mais abrigadas como a Prainha, há areal para todos os gostos.

• As praias do Alvor são diferentes das demais. Através do maior passadiço pedonal do Algarve poderá passear desde a praia dos Três Irmãos até à Ria do Alvor.

• A emblemática Marina de Portimão, assim como a Praia da Rocha, fazem as delícias de quem se quer divertir, com diversos bares, discotecas, esplanadas e o casino.

Silves

Tesouro histórico e natural

• Protegida pelo castelo mouro, Silves conta com praias bem conhecidas e um dos maiores tesouros da costa portuguesa.

• O Castelo de Silves é um dos mais bem conservados de todo o Algarve. Situa-se na colina mais alta da cidade. Ao visitar o interior pode conhecer a “Cisterna da Moura Encantada”, a “Porta da Traição” e aproveitar uma vista única sobre Silves. Junto ao castelo pode também visitar a Sé de Silves.

• A Praia Grande, com um extenso areal, e a Praia de Armação de Pêra são dos destinos balneares mais procurados do Algarve. Nesta última pode, se gostar de mergulho, descobrir o maior tesouro no fundo do mar. A quatro milhas da praia encontra-se um dos maiores recifes de coral da costa portuguesa.

Albufeira

Banhos de sol e diversão

• Destino conhecido por muitos pelas praias, é em Albufeira que pode visitar um dos parques temáticos mais atrativos do país e aproveitar a noite algarvia.

• Ao descer as escadarias que acompanham a falésia vai encontrar a Praia dos Pescadores, a mais popular do concelho. No entanto, a beleza do areal estende-se ao longo da Praia de Santa Eulália, Praia da Falésia e Praia de São Rafael.

• Espetáculos de golfinhos, um barco pirata e as piscinas, entre muitas outras coisas, fazem do Zoomarine o sítio ideal para passar um dia diferente com a família ou amigos.

• Aqui é impossível recusar um convite para uma noite de festa. Os inúmeros bares e discotecas preenchem as noites de Albufeira.