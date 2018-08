Cristiano Ronaldo ainda estava ao serviço do Real Madrid quando maravilhou o mundo do futebol ao apontar um golo de pontapé de bicicleta frente à Juventus, atual equipa do internacional português.

A UEFA distinguiu o jogador madeirense com o melhor golo da época com 197 mil votos. Dimitri Payet ficou atrás do jogador da Juve com 35 mil votos.