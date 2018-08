Foi encontrado queimado, na noite desta segunda-feira, o cadáver de uma mulher no interior de uma viatura carbonizada, no distrito de Faro.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima foi descoberta num terreno isolado, entre Loulé e Quarteira, e estava com as mãos amarradas, levando, por isso, as autoridades a acreditar que tudo se tratou de um homicídio.

A investigação está a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária e, ainda ontem, a PJ de Faro esteve no local à procura de indícios que possam identificar o autor do crime.

Segundo o CM, a vítima teria um passado ligado ao consumo de drogas e já estava desaparecida há dois dias.

Não foram revelados mais dados sobre a identidade da mulher.