Um homem de 56 anos está em fuga depois de ter matado a mulher, de 48 anos, com uma arma de fogo, em Quiaios, na Figueira da Foz. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

O alerta foi dado pelo filho pelas 7h47 desta terça-feira. A vítima ainda foi assistida no local com manobras de reanimação mas sem sucesso. O óbito acabou por ser confirmado no local.

À Agência Lusa, fonte da GNR explica que "ao que tudo indica terá sido um homicídio com arma de fogo, uma caçadeira". O paradeiro do homicida é atualmente desconhecido, sendo que a GNR admite a possiblidade de estar ainda dentro da residência onde terá acontecido o crime.

No local estão equipas de negociadores, assim como uma equipa de intervenção tática da GNR para descobrir o paradeiro do homem, avança o Correio da Manhã.

Atualizada às 13h18