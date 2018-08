Com apenas um troféu nos últimos dois anos ao serviço do Manchester United, com a conquista da Liga Europa, o percurso de Mourinho à frente do red devils pode estar a chegar ao fim.

Quem o diz é a grande maioria dos jornais ingleses que relatam um mau estar nos últimos meses entre treinador e direção do clube, depois de Mourinho acusar os responsáveis do clube de não fazer as contratações que ele pedia, impedindo assim o clube de sonhar com a conquista de mais troféus na opinião do treinador português.

A saída prematura da conferência de imprensa após a derrota frente ao Tottenham também não caiu bem quer entre os adeptos, quer entre a generalidade da imprensa. Recorde-se que no final do jogo Mourinho, visivelmente irritado, pediu várias vezes respeito por todo o que conquistou até hoje: Sabem o que o 3-0 significa? Três títulos para mim, mais do que os outros 19 treinadores juntos. Respeito, respeito, respeito”.

Já durante o jogo frente à equipa de Londres, foram muitos os adeptos que cantaram “amanhã vais ser despedido!”, quer do lado do Tottenham como dos próprios adeptos do Manchester United.

O DailyMail aponta já os possíveis sucessores de Mourinho no comando técnico do United, avançando com os nomes de Zinedine Zidane e Antonio Conte como as hipóteses mais prováveis.