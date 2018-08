Se é fã de Madonna e gostava de saber ter o carro da cantora, esta é a sua oportunidade. O Mini Cooper S preto que Madonna comprou em 2002 está agora à venda na plataforma de venda de carros AutoTrader.

Na descrição do anúncio pode ler-se "O MINI DE MADONA!!!... O MINI COOPER preto DE MADONNA".

São várias as fotos publicadas nas revistas onde Madonna aparece com o carro. Durante quatro anos, quando vivia em Londres com o marido Guy Rithcie, a rainha do pop utilizava o carro para se deslocar entre a sua casa, o estúdio de gravação e a escola da filha. Estes destinos ainda figuram no sistema de navegação do automóvel.

O Mini Cooper era tão querido para Madonna que a cantora norte-americana até lhe dedicou um momento na música American Life que gravou em 2003. “I drive my Mini Cooper, and I’m feeling super-duper”, canta a diva.

O carro foi colocado no Mercado pelo chauffeur de Madonna a quem a cantor vendeu o carro em 2006. O valor de venda é 55 mil libras (perto de 60,7 mil euros), o que daria para comprar dois veículos equivalentes em primeira mão. O Mini Cooper foi guardado religiosamente pelo funcionário e tem apenas cerca de 40 mil quilómetros no conta-quilómetros.

O modelo que foi produzido sob encomenda tem ainda a particularidade de ter a assinatura de todos os funcionários da fábrica Cowley – onde o modelo foi produzido – no interior do capot e em algumas peças de carroçaria.