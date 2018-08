O benfeitor que traz as pessoas de volta a casa

António Costa anunciou este fim-de-semana que o próximo orçamento do Estado vai ter uma medida que prevê benefícios fiscais para os portugueses que emigraram nos últimos anos. Mais concretamente um desconto de 50% no IRS e ainda outras benesses, de forma a tentar atrair os jovens qualificados que até 2015 procuraram trabalho noutras latitudes.

À partida, querer proporcionar àqueles que se viram forçados a sair do país uma oportunidade para regressarem parece uma medida meritória. Mas julgo – e admito que posso estar a ser injusto – que o primeiro-ministro denunciou as suas reais intenções nesta declaração: “Quando falamos de jovens, e mesmo de menos jovens, não podemos esquecer que o país viveu momentos dramáticos, em particular entre 2011 e 2015, muitos portugueses foram obrigados a deixar de novo o país para encontrar emprego à partida”. Ora, o período entre 2011 e 2015 coincide exatamente com o do governo anterior, a quem Costa aponta o dedo de forma não muito subtil.

Enquanto Passos Coelho ficou com a fama de governante insensível que encorajou quem não tivesse emprego a emigrar, o atual primeiro-ministro assume-se como o “benfeitor” que se preocupa em trazer essas pessoas de volta a casa. Acontece que esta medida tem vários problemas. Um deles é que cria um regime de exceção e de privilégio para quem porventura até está bem na vida, ao mesmo tempo que discrimina negativamente aqueles que ficaram e sofreram na pele as consequências desses “momentos dramáticos”.

Outro problema é que dá ideia de que o primeiro-ministro está mais preocupado em encontrar soluções engenhosas para questões laterais do que em resolver os problemas concretos com que o país se debate. E não são poucos. Ainda ontem, por exemplo, foi noticiado que só metade das crianças têm vaga nas creches. Esse sim, é um problema grave, porque não afeta só as crianças. Afeta também os pais, que têm de encontrar alternativas (por vezes com prejuízo do seu rendimento laboral). E até aqueles que gostavam de ser pais mas não são, porque acham que o país não lhes proporciona condições suficientes.