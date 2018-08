O PAOK anunciou a renovação de contrato até 2020 com o treinador Razvan Lucescu. O romeno de 49 anos, filho do icónico Mircea Lucescu, está a iniciar a segunda temporada ao comando do conjunto grego, que levou ao segundo lugar do campeonato em 2017/18.

No total, soma 37 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas em 47 jogos como treinador do PAOK. Terá agora recebido o que se pode considerar uma injeção extra de moral nas vésperas do jogo mais importante da história recente do clube de Salónica: o PAOK nunca conseguiu disputar a fase de grupos desta prova desde que a mesma assumiu o formato atual, em 1993/94.

O conjunto grego esteve presente pela última vez na Taça dos Campeões Europeus em 1985/86, caindo logo na primeira ronda, e soma apenas mais uma participação na prova, em 1976/77 - ambas na sequência dos únicos dois títulos de campeão helénico que tem no seu palmarés.