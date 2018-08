O candidato à liderança do Sporting Frederico Varandas já reagiu à polémica que envolve Pedro Silveira, referindo que nada pode desculpar as palavras ouvidas no áudio que foi colocado a circular na Internet esta segunda-feira.

"O próprio Pedro Silveira já retirou consequências do ato, explicando que se tratou de uma conversa manipulada e fora de contexto, o que não serve de desculpa. A nossa candidatura defende o zero de suspeição", disse à CMTV.

"Agiremos sempre com os mesmos princípios éticos. No momento oportuno, quando formos eleitos, definiremos um elemento para o lugar do Pedro", acrescentou.

Pedro Silveira, membro da lista de Frederico Varandas, afastou-se da candidatura do ex-diretor clínico dos leões depois de ter sido divulgado um áudio no qual são ouvidas várias mensagens de violência.

“O que é que ainda não perceberam? Que eu tenho voto na matéria, que ninguém me vai descartar e que, quando a gente chegar lá acima, vou ser um ‘gajo’ do conselho diretivo, braço direito do Varandas. O que é que ainda não perceberam? É preciso fazer-vos um desenho? O que é que vocês não entendem? Que o homem me ouve a toda a hora. Que o homem quer que eu esteja sempre ao lado dele, que o homem me quer dentro do Sporting para comandar o Sporting. O que é que não percebem? Não percebem, vão ter que entender”, diz Pedro Silveira na gravação.

"A mim ninguém me descarta. No dia em que ele me descartar é o dia em que ele cai, é o dia que ele leva no focinho. Ele como leva qualquer um. Perceberam isto ou não?”.