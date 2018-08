Verão é sinónimo de...?

Praia. Adoro praia.

Quais foram as suas melhores férias?

Santorini, na Grécia. Não sei se conta como férias, fui em lua-de-mel, mas foi onde mais gostei de estar. E uma passagem de ano na Costa do Sauípe, no Brasil.

E as piores?

Foi, talvez, há cinco anos no Algarve: a minha mãe adoeceu - não foi nada grave - mas tivemos de vir para Lisboa. O meu filho também ficou doente…

Qual é a sua praia preferida?

Eu gosto muito do Guincho, quando está bom.

A que horas vai para a praia?

Normalmente vou por volta das duas porque gosto muito do fim do dia na praia. Prefiro ir mais tarde e sair por volta das 20h30. Quando estamos de férias no Algarve, saímos sempre da praia por volta das 21h00 ou 21h30.

Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Só caminhadas na praia. Não costumo ir a ginásios, nem nada do género. Mas nas férias mexemo-nos muito mais. Quando faço férias em São Martinho do Porto, nem sequer tocamos no carro, faz-se tudo a pé. Só pegamos no carro quando é para vir embora.

Qual é a melhor bola-de-berlim?

É uma da praia do Ancão, que é do senhor Paulo. Mas eu não costumo comer bolas de Berlim, não sou muito de doces.

De que marisco não prescinde nesta época?

Eu gosto é do pão que acompanha o marisco. E isso é mais um problema nesta altura, porque o marisco não engorda, mas molhar o pão no azeite não é bom para manter o peso. Também gosto mais ou menos de marisco, gosto de gambas.

Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Às vezes ponho mais umas coisas porque tenho mais tempo: alguma fotos dos meus filhos ou algum pôr do sol mais engraçado. Mas nunca é diário, nem de dois em dois dias. É uma vez por semana, em jeito de resumo.

Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Há uma coisa que me esqueço sempre: a escova de dentes. Tenho sempre de comprar quando vou de férias. O que eu levo mais para as férias no Algarve é acessórios - brincos, colares, pulseiras, anéis - porque gosto muito de me arranjar para jantar fora, por exemplo.

Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Com o Herman José para me rir um bocadinho.

Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Eu vejo-o muitas vezes no supermercado onde costumo ir, por acaso nunca tirei nenhuma selfie com ele. Se pedia uma selfie? Sim, acho que pedia.

Filme, livro e música que levava para uma ilha deserta?

Gosto muito das ‘Lendas de Paixão’ com o Brad Pitt. O livro levaria algum de nutrição. Algum que tenha informações mais recente, provavelmente em inglês. Quanto à música, gosto muito de Richie Campbell.

O que não faz enquanto está de férias?

Nas férias eu até consultas dou, porque há sempre uns amigos que pedem uns conselhos. Mas tento não stressar, tento sair da rotina, não ter horas e acordar às horas que me apetece. Tento mesmo relaxar e não pensar em horas e regras.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Este ano vou fazer uma que nunca fiz: vou a Nova Iorque em dezembro, já está marcado. Mas gostava de um dia ter coragem para ir à Austrália.

Vai cometer excessos nestas férias?

Isso não, mas vou estar à vontade. Mais uma vez faz parte de não ter regras e de fazer o que me apetecer. Mas onde eu peco é mesmo no pão. Em casa não ponho pão na mesa, mas quando jantamos fora aparecem aquelas entradas e é muito difícil resistir.