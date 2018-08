Pedro Silveira, um dos integrantes da equipa de Frederico Varandas à presidência do Sporting, demitiu-se depois de ser revelado um áudio em que este dizia que iria fazer farte do “Conselho Diretivo” e que seria o “braço direito” de Frederico Varandas, proferindo várias ameaças ao ex-diretor clínico do Sporting, caso tal não acontecesse.

De acordo com o blogue ‘Mister do Café’, este áudio de Pedro Silveira terá surgido a pedido de ‘Jusko’, um dos elementos da Juventude Leonina.

“O que é que ainda não perceberam? Que eu tenho voto na matéria, que ninguém me vai descartar e que, quando a gente chegar lá acima, vou ser um ‘gajo’ do conselho diretivo, braço direito do Varandas. O que é que ainda não perceberam? É preciso fazer-vos um desenho? O que é que vocês não entendem? Que o homem me ouve a toda a hora. Que o homem quer que eu esteja sempre ao lado dele, que o homem me quer dentro do Sporting para comandar o Sporting. O que é que não percebem? Não percebem, vão ter que entender”, ouve-se no áudio do ex-integrante da equipa de Frederico Varandas.

Após estas afirmações, Pedro Silveira deixou ainda várias ameaças a Frederico Varandas.

"A mim ninguém me descarta. No dia em que ele me descartar é o dia em que ele cai, é o dia que ele leva no focinho. Ele como leva qualquer um. Perceberam isto ou não?”, afirmou.

Após a divulgação da conversa, através das rede sociais, Silveira pediu a demissão e emitiu um comunicado em que garante que tudo foi “completamente retirado do contexto”.