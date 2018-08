Porque um belo momento insólito no desporto, e em particular no futebol, nunca é de descurar, aqui chega um imperdível da segunda divisão da Roménia. Aconteceu no último sábado, a nove minutos do fim do encontro entre o Arges Pitesti e o Chindia Târgoviste.

Cristian Negut, extremo do Chindia, fez um sprint vigoroso após ser lançado em profundidade por um colega e conseguiu mesmo chegar à bola antes desta ultrapassar a linha... apenas para ser rasteirado pelo treinador da equipa adversária, Emil Sandói.

O técnico do Arges Pitesti foi expulso de imediato, obviamente, fazendo ainda assim questão de pedir desde logo desculpa aos jogadores adversários antes de subir para a bancada, de onde assistiu ao fim da partida.

Veja aqui o momento incrível: