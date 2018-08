Segundo a Comissão de Gestão, dos 90 mil sócios apurados apenas 50 mil têm direito a voto por terem as quotas em dias ou porque são maiores de idade. Recorde-se que em abril deste ano Bruno de Carvalho avançou com o número de 170 mil sócios do clube, número que agora a Comissão de Gestão vem corrigir.

A notícia foi avançada na edição desta segunda-feira do Correio da Manhã, que recorda o dia 30 de abril de 2018, momento em que o ex-presidente afirmou que o Sporting tinha 170 376 sócios e que isso era a prova do entusiasmo em redor da equipa de futebol. Na altura e quando questionado sobre o número de filiados, Bruno de Carvalho não adiantou como chegou a esse número.

No entanto, e face à necessidade de preparar os cadernos para o ato eleitoral de 8 de setembro, a Comissão de Gestão encontrou ‘apenas’ 90 mil sócios, sendo que só 50 mil podem votar por terem as quotas regularizadas ou serem maiores de idade.

Ainda segundo o diário, o número ‘inventado’ por Bruno de Carvalho contabilizava adeptos que já tinham morrido, outros que não pagavam quotas há mais de 20 anos e alguns com números repetidos.