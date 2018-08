CP. O estado das estações na linha de Cascais | Fotogaleria

O bom tempo continua a estimular as idas à praia e é nesta altura que a linha ferroviária de Cascais - que faz ligação às praias -, tem mais passageiros do que o habitual, fora das horas de ponta. No entanto, as condições da ferrovia estão em condições deploráveis e são um péssimo cartão de visita de Lisboa e da Linha do Estoril.