O vocalista da banda Oasis foi apanhado por câmaras de videovigilância a apertar o pescoço da namorada. A companheira já reagiu, dizendo que se tratou de uma brincadeira e que Liam Gallagher está a ser vítima de uma “caça às bruxas”.

O jornal britânico The Sun publicou uma imagem captada pelas câmaras, onde Liam surge a agarrar o pescoço de Debbie Gwyther com uma mão, enquanto segura uma cerveja com a outra.

Tudo terá acontecido numa discoteca em Londres, onde, alegadamente, o casal terá tido uma discussão violenta.

No entanto, Debbie deu uma entrevista ao Mirror onde explica o que aconteceu: “Estávamos bêbados e a metermo-nos um com o outro. Fez-se disto algo que nunca aconteceu. Parece que estamos perante uma caça às bruxas para sujar o nome do Liam. A nossa relação está mais forte do que nunca. Ele nunca me bateu”.

Também o músico já reagiu à notícia avançada pelo The Sun: :“Nunca coloquei as minhas mãos numa mulher de maneira cruel”, escreveu no Twitter.