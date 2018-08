As obras na 2.ª Circular, em Lisboa, já terminaram, e todas as vias vão estar abertas ao trânsito a partir de quarta-feira, dia 29 de agosto.

“A partir de 29 de agosto, a circulação entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz, no sentido Aeroporto-Benfica, voltará a dispor de todas as vias, o que permitirá evitar maiores constrangimentos no período de regresso ao trabalho e às aulas no início de setembro”, pode ler-se no comunicado da EPAL desta segunda-feira.

Recorde-se que, as obras tiveram início a 10 de julho e obrigaram ao corte da via mais à esquerda, o que causou constrangimentos diários no trânsito ao longo destes últimos meses.

As obras só terminaram na primeira quinzena de setembro, mas graças ao “empenho de todas as partes envolvidas para que a obra fosse realizada no menor tempo possível”, indicou a EPAL na mesma nota.