“Comi no McDonald's mais bonito do mundo, com candelabros de cristal, vitrais e uma pastelaria escandalosamente deliciosa”, foi assim que o jornalista do Business Insider, Harrison Jacobs, do Business Insider, descreveu o restaurante da cadeia de fast food mais bonito do mundo.

O norte-americano refere-se ao restaurante que fica localizado no Porto, e que foi considerado o mais bonito do mundo.

O jornalista visitou Portugal, e quis saber qual dos 36.899 McDonald’s espalhados por todo o mundo é o mais bonito, e confirmou que se trata do restaurante do Porto.

Harrison Jacobs destaca a “escultura gigante de uma águia, em bronze”, os “vários elementos do estilo Art Deco” e os candelabros de cristal.

“Se valeu a pena a visita? Definitivamente, se tiver em conta a arquitetura. A comida é McDonald's. Se quiser desfrutar do espaço, faça como os portugueses e peça um café e um pastel de nata”, escreveu o jornalista na publicação.