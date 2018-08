Justin Bieber ficou, no passado mês de julho, noivo de Hailey Baldwin, a sobrinha do ator Alec Baldwin e, por isso, comprou agora uma enorme mansão de luxo, no Canadá, no valor de cinco milhões de dólares.

A propriedade tem 9.000 m², quatro quartos, seis casas de banho, uma adega de dois andares, ginásio privado e um piso aquecido.

Além disso, a mansão do cantor tem ainda a sua própria instalação equestre com estábulos e uma pista de corrida.

A casa também tem cinema e sala de jogos, e fica situada nas margens do Lago Puslinch.