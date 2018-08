A notícia de que Rio Rio vai participar num torneio de futebol na Festa do Pontal foi o suficiente para Carlos Carreiras voltar a disparar contra o presidente do PSD. O autarca de Cascais aproveitou para apelar a Rio para que “deixe de andar aos pontapés aos seus companheiros de partido que tiveram responsabilidades no momento mais duro que Portugal viveu”.

Carreiras, que foi vice-presidente do PSD nos tempos de Passos Coelho, tem andado particularmente ativo nos últimos tempos. A ausência de Rui Rio, que desde o início do mês não tem atividade política, levou o autarca a questionar, num artigo no i, se o líder do PSD e os seus vice-presidentes “emigraram” ou “já deitaram definitivamente a toalha ao tapete”. Na sua página de Facebook, o presidente da câmara de Cascais agradeceu aos que lhe manifestaram apoio por estarem “preocupados com o estado a que a atual liderança está a levar o nosso partido”. Pelo meio, Carreiras, numa entrevista à rádio “Renascença”, defendeu que “estamos a chegar a um extremo em que a ausência do PSD do debate político e no encontrar de alternativas à atual solução coloca em causa o próprio regime”.

