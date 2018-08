Marques Mendes defendeu esta noite que Joana Marques Vidal deve ser reconduzida no cargo de procuradora-geral da República.

O conselheiro de Estado considerou, no seu comentário na SIC, que o mandato de Joana Marques Vital foi “altamente positivo” e justifica que seja reconduzida para um segundo mandato.

Para Marques Mendes, a continuidade de Marques Vidal é uma situação “natural” e óbvia. Se isso não acontecer, o comentador considera que “isso é suspeito e estranho”.

O ex-líder do PSD falou ainda da atual situação do PSD e alertou que “um partido parado e inativo” é o maior aliado do PS e “favorece" o objectivo dos socialistas de conseguirem a maioria absoluta.