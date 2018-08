Segundo a Comic Book, que cita o supervisor de efeitos visuais, Joe Bauer, em entrevista ao "The Huffington Post", a última temporada da série poderá estrear apenas na segunda metade de maio ou até em junho para que seja elegível para os prémios Emmy em 2020. "Dentro de dois anos, estaremos elegíveis com a oitava temporada para os Emmy", disse Bauer ao "The Huffington Post".

Esta decisão pode não agradar aos fãs mas, em última instância, pode engordar o número de prémios que a série de David Benioff e D. B. Weiss, criada a partir da saga de R. R. Martin, já conquistou. Desde que foi para o ar, a 17 de abril de 2011, “A Guerra dos Tronos” já conquistou 244 prémios e foi nomeada para 684. Números impressionantes, só igualáveis com o número de espetadores. Na estreia da sétima temporada, em julho do ano passado, foi batido um recorde de audiência e, só nos EUA, o primeiro episódio foi visto por 10.1 milhões de pessoas.

Na próxima temporada, cada um dos seis episódios terá a duração média de um filme – cerca de uma hora e meia. As gravações já terminaram.