A polícia da cidade de Jacksonville, na Flórida, destacou unidades para uma pizzaria, que organizava um torneio de videojogos, na sequência de alertas de tiroteios.

O Xerife de Jacksonville pediu, através da rede social Twitter, para a população se "manter afastada da zona" por esta "não ser segura neste momento".

Sobre os autores do tiroteio, o departamento da polícia anunciou que há vários mortos no local, com a imprensa a avançar para quatro vítimas mortais e dez feridos. Os feridos já começaram a ser transferidos para o hospital. Entretanto, as autoridades abateram um dos suspeitos do crime, não clarificando se existem mais em fuga.