As fotografias publicadas pelo deputado do PSD Duarte Pacheco não passam despercebidas. Na sua conta no Instagram, é possível ver como o social-democrata cuida da imagem e presta atenção ao corpo.

O site 4Men compara-o ao Super-Homem, o herói com uma vida dupla – tal como Clark Kent, o coordenador da Comissão Orçamento e Finanças tem um dia-a-dia discreto, mas a sua página no Instagram revela um lado pessoal completamente diferente do profissional.

“Para mim, [a atenção à saúde e ao corpo] começou aos 40 anos. É quando o corpo começa a dar de si. Se nesta altura não tivermos cuidados com a saúde, a probabilidade de as coisas más acontecerem é muito maior”, disse o deputado àquela publicação, confessando que costuma ir ao ginásio pelo menos três vezes por semana.

Duarte Pacheco reconhece que tudo isto está relacionado com a saúde… E com a imagem: “[Este corpo] melhora a autoestima”.