"Não há palavras que descrevam a felicidade e o amor que estamos a sentir", disse o jogador português no Instagram na legenda de uma fotografia onde aparece com a mulher e o filho Kai Lopes. A fotografia tem quase 40 mil gostos e muitas mensagens de parabéns à família do jogador.

O herói do Euro 2016 foi pai na segunda-feira em Moscovo, na Rússia, onde joga pelo Lokomotiv.